https://static.news.ru/photo/dd8286cc-b803-11e9-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: achpod/vk.com/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации введён в Назаровском районе Красноярского края, который с севера граничит с Ачинским районом, где из-за пожара начались взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Сообщается, что губернатор Красноярского края Александр Усс поручил администрации Красноярска проверить готовность пунктов временного размещения жителей Ачинска и прилегающих населённых пунктов, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в Ачинске созданы группы помощи для патрулирования после серии взрывов на складе боеприпасов. Они будут решать проблемные и конфликтные ситуации в городе, пояснили в пресс-службе главы региона.

Возгорание хранилища пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.