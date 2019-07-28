Власти Санкт-Петербурга в очередной раз перенесли сроки реставрации фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Его убрали в начале 2000-х годов, чашу засыпали в 2006-ом, восстановленный фонтан обещали вернуть в 2017 году, затем реконструкцию опять перенесли.
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Как писал News.ru, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования сотрудников Русского музея. Они выступали против реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца. Проект уже утверждён городским комитетом по охране памятников. Заявители просили признать разрешение незаконным.