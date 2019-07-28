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Власти Санкт-Петербурга в очередной раз перенесли сроки реставрации фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Его убрали в начале 2000-х годов, чашу засыпали в 2006-ом, восстановленный фонтан обещали вернуть в 2017 году, затем реконструкцию опять перенесли.

Как пояснили «Фонтанке.ру» в городском комитете по энергетике, до 2020 года запланированы работы только по проектированию фонтана. Непосредственно к реставрации можно будет приступить уже после этого срока, а закончить её обещают теперь к 2022 году.

Как писал News.ru, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования сотрудников Русского музея. Они выступали против реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца. Проект уже утверждён городским комитетом по охране памятников. Заявители просили признать разрешение незаконным.