https://static.news.ru/photo/5e3b9b5e-a4c3-11e9-b60d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила главам российских регионов разработать план по избавлению от дефицита медперсонала.

Региональные власти теперь должны к 2020 году скорректировать заявки на целевой прием. При этом они будут учитывать «реальную региональную потребность в кадрах». Им также рекомендовано охотнее брать студентов-медиков со старших курсов и продумать способы их социальной поддержки, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что в России увеличилась смертность в скорой помощи. За 2018 год этот показатель достиг 6,8 тысячи россиян.