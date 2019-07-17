https://static.news.ru/photo/b1721bfe-a892-11e9-89fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который лишает субъекты страны полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора и передаёт их Россельхознадзору.

В пояснительной записке к документу указывается, что в работе региональных ветеринарных служб были выявлены нарушения, в том числе касающиеся необъективного отношения из-за совмещения функций по оказанию платных услуг. Также отмечается их разобщённость.

В случае принятия закон заработает в России с 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что ветеринарные службы трёх регионов скрыли вспышки болезней животных. Нарушения были выявлены в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях. По словам представителя Россельхознадзора, деятельность указанных ветеринарных служб негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создаёт риски для регионов, имеющих с ними торговые связи.