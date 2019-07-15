https://static.news.ru/photo/bb96eb16-a70a-11e9-a0b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». Об этом сообщил глава отделения профсоюза медработников «Действие», фельдшер Дмитрий Серёгин.

С 15 июля медработники перешли на одну ставку, отказываясь от дополнительной подработки, передаёт Znak.com .

По словам Серёгина, чиновники, говоря о средней зарплате сотрудников скорой помощи, приводят цифры, не учитывая количество отработанных часов. В реальности медики часто берут дополнительную работу, чтобы получить хотя бы незначительную прибавку.

Теперь же мы не будем брать переработку, покажем, сколько получает медработник, если будет работать как обычный человек — по восемь часов, — подчеркнул профсоюзный лидер.

Кроме этого, фельдшеры собирались отказаться от выездов в недоукомплектованных бригадах. Как отмечает Серёгин, в соответствии с приказом Минздрава, в бригаде должно быть либо два фельдшера, либо фельдшер и медсестра, хотя в реальности часто на выезды отправляется один человек. И в ряде случаев он, например при реанимации, не сможет в одиночку оказать помощь.

Со вторым пунктом своей акции медработники пока повременили, поскольку сотрудники МВД и прокуратуры проводят несколько проверок по факту нарушения прав сотрудников станции. Это произошло после того, как медики поведали о своих проблемах на прямой линии с Владимиром Путиным.

При этом, по словам Серёгина, в других российских регионах из-за реорганизации и оптимизации медицинской системы возникают такие же проблемы.

С апреля станции скорой помощи при Плещеевской ЦРБ больше не существует — её присоединили к орловской ССМП. Теперь медики, которые раньше работали по Орлу, стали выезжать и в пригородный район, но уже без «сельских» выплат.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники ССМП в Орле решили начать «итальянскую забастовку» в середине июля. До этого они подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты, однако глава регионального депздрава Иван Залогин счёл, что никакой конфликтной ситуации на станции нет, а «московский профсоюз» якобы ищет некие «политические моменты».