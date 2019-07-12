Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков осудил пьяных курганцев за их попытку сфотографироваться с ним во время встречи в Центральном парке культуры и отдыха.
Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днём, в четверг, — написал Шумков в Instagram.
Пользователи социальной сети в комментариях написали, что Шумкову нужно уменьшить количество мест, где можно купить алкоголь, информирует
Некоторые подписчики выражают своё несогласие и отмечают, что пьяных в городе нет.
Были вчера в ЦПКиО вечером в районе 18–20 часов. Ни одного пьяного не встретили. Очень много детей, спортсменов, — пишет irinazhebeleva.
Как ранее писал News.ru, житель Челябинска угрожал нанести увечья своему сыну-младенцу, если ему не предоставят автомобиль. Инцидент произошёл 10 июля в Металлургическом районе города.