https://static.news.ru/photo/3745f264-a474-11e9-86c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Вадим Шумков/vk.com

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков осудил пьяных курганцев за их попытку сфотографироваться с ним во время встречи в Центральном парке культуры и отдыха.

Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днём, в четверг, — написал Шумков в Instagram.

Пользователи социальной сети в комментариях написали, что Шумкову нужно уменьшить количество мест, где можно купить алкоголь, информирует URA.RU .

Некоторые подписчики выражают своё несогласие и отмечают, что пьяных в городе нет.

Были вчера в ЦПКиО вечером в районе 18–20 часов. Ни одного пьяного не встретили. Очень много детей, спортсменов, — пишет irinazhebeleva.

Как ранее писал News.ru, житель Челябинска угрожал нанести увечья своему сыну-младенцу, если ему не предоставят автомобиль. Инцидент произошёл 10 июля в Металлургическом районе города.