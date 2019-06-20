https://static.news.ru/photo/c86023a8-935f-11e9-bef4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Реальную ситуацию в стране глава государства видит, несмотря ни на что, даже если её приукрашивают на местах. Об этом в ходе прямой линии заявил Владимир Путин.

Так он прокомментировал предложение отдохнуть инкогнито, как персонаж комедии «Каникулы президента», который благодаря анонимной поездке узнал о реальных проблемах в стране.

По словам Путина, он действительно хотел бы «отдохнуть свободно и неузнаваемо», однако отметил, что понимает: «это нереалистично и невозможно».

При этом глава государства подчеркнул, что даже во время официальных поездок по России видит все проблемы людей.

Я езжу по стране и смотрю, и даже <...> через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте. Поэтому я и дальше буду продолжать ездить, — сказал Путин.

Для того чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников, отметил президент. Он высказал убеждение, что «всё сразу не концентрируется в одном месте». Поэтому даже при гипотетическом отдыхе инкогнито понять за короткий промежуток времени происходящее в государстве, как в фильме, было бы невозможно.

При этом, заметил российский лидер, ему «не надоело быть президентом». В противном случае он не стал бы баллотироваться на нынешний президентский срок.

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило свыше 2 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.