https://static.news.ru/photo/51248ff6-933f-11e9-877b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева возбуждено новое уголовное дело. На этот раз он подозревается по пункту «в» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Об этом сообщает сайт регионального управления СК.

Как утверждает следствие, Зайцев, используя свои полномочия, переоформил на своего знакомого предназначенный под строительство полигона ТБО земельный участок. Позже передал его в дар другому человеку. Затем в течение 2010–2017 годов администрация Ширинского района арендовала этот участок у новых владельцев, а после выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что таким образом Зайцев нанёс ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

В мае 2019 года СМИ сообщали о том, что Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть». Чиновника возмутил вопрос журналиста, он толкнул его, а затем повалил на пол. В связи с инцидентом против главы Ширинского района Хакасии возбудили уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что СФ выступил за отставку избившего журналиста чиновника из Хакасии.