В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева возбуждено новое уголовное дело. На этот раз он подозревается по пункту «в» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
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Как утверждает следствие, Зайцев, используя свои полномочия, переоформил на своего знакомого предназначенный под строительство полигона ТБО земельный участок. Позже передал его в дар другому человеку. Затем в течение 2010–2017 годов администрация Ширинского района арендовала этот участок у новых владельцев, а после выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что таким образом Зайцев нанёс ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.
В мае 2019 года СМИ сообщали о том, что Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть». Чиновника возмутил вопрос журналиста, он толкнул его, а затем повалил на пол. В связи с инцидентом против главы Ширинского района Хакасии возбудили уголовное дело.
Ранее News.ru писал о том, что СФ выступил за отставку избившего журналиста чиновника из Хакасии.