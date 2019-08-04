Массированные таёжные пожары, накрывшие города Красноярского края едким смогом, явно не способствовали «к украшению» репутации Александра Усса. Ещё вчера опытный политик, обладающий недюжинной способностью к карьерному выживанию, уверял земляков, что тушить огненные смерчи в зонах контроля такое же бессмысленное и даже вредное занятие, как, к примеру, растапливание гренландских айсбергов ради нашего потепления.

Но стоило президенту Путину распорядиться о принятии экстренных мер для борьбы с огненным наступлением. Как Усс бросился благодарить Владимира Владимировича за заботу. И главное — пошли первые уголовные дела по обвинению в халатности офицеров МЧС. И как должен сейчас чувствовать себя руководитель огромного края, авторитет которого в какой-то степени подпален пожарами? И это притом, что на пост губернатора готовили местного уроженца, традиционного молодого технократа, которого в последний момент всё-таки предпочли использовать в столице в сфере науки и образования. И Усс, долговременный спикер местного Заксобрания, сейчас в когорте новых молодых региональных лидеров выглядит эдаким мастодонтом. Что, естественно, не идет ему в плюс.

И тут ещё подняли голову «тени девяностых», поскольку за состоявшимся на днях митинге за отставку губернатора, который собрал, по разным оценкам, от пятисот до трех тысяч участников (смотря, кто оценивал), стоит небезызвестный Анатолий Быков. Тот самый преподаватель физкультуры, которого ещё в конце девяностых считали некоронованным королем края. Злые языки именовали его не иначе, как Толя-Бык, и который не просто подмял в некоторый момент под себя всю местную алюминиевую промышленность и энергетику, не говоря уже о более мелких бизнесах, но и установил местами параллельную власть. Именно к нему зачастую обращались местные жители, когда надо было наказать распускающего руки мужа или равнодушного чиновника. И «ребята Быка» решали многие даже чисто бытовые проблемы. Не удивительно, что после всех уголовных дел Анатолий Быков аж до 2017 оставался влиятельным депутатом краевого Заксобрания.

А в последнее время он начал «гибридную войну» против Усса, с которым у Быкова старые счеты. В интервью местным, в основном Интернет-СМИ Быков не стеснялся ещё до пожаров ставить губернатору «двойку» за выполнение предвыборных обещаний. Открыто называл Красноярский край колонией, а самого Усса просто «смотрящим». А теперь у авторитетного предпринимателя появился повод начать против Усса и относительно массовые действия. Понятно, что красноярцам, надышавшимся смогом, теперь многое в политике губернатора не нравится.

А ведь Усса благословили на столь долго ожидавшийся им пост в надежде, что у него не возникнет конфликта с элитами, он-то свой. Но если такой конфликт будет некоторыми влиятельными силами провоцироваться, может встать вопрос о молодом технократе с хорошей поддержкой кругов, которые контролируют прибыльную местную экономику от Норильска до Красноярска. В пожарах не раз сгорали самые стойкие репутации.