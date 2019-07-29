https://static.news.ru/photo/55829c2c-b1ea-11e9-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Прокуратура Твери требует у суда лишить полномочий пятерых депутатов местной городской думы. Они занимают депутатские должности и одновременно являются руководителями муниципальных предприятий.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо прокурора Центрального района Твери Сергея Белякова.

Надзорное ведомство обвиняет депутатов в участии в февральском голосовании тверского парламента, на котором решался вопрос об уменьшении отчислений в местный бюджет из прибыли руководимых ими муниципальных предприятий.

Так, депутаты проголосовали за то, что «Тверьгорэлектро» будет платить в бюджет не 50%, а 10% прибыли, а ПАТП-1 и ЖЭК не будут делать этого совсем. В тверской прокуратуре называют имена депутатов «Единой России» и «Справедливой России» — это Максим Сульман, Артур Сычев, Дмитрий Игнатьков и Максим Жирков. По мнению ведомства, размер их премий был связан с прибылью предприятий, в состав руководства которых они входят.

Также прокуратура предлагает лишить мандата депутата Сергея Мамонова: он совмещает должность главы комиссии гордумы по муниципальной собственности и бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс Твери». В надзорном ведомстве считают, что возглавляемая им комиссия проверяла как раз то предприятие, которым он руководит.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты из Приморья лишат мандата коллегу-мошенника.