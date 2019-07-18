В пятницу, 19 июля, если, конечно, не случится чего-то непредвиденного, Владимира Путина ждут в Челябинской области, в Магнитогорске. Я думаю, что всем хорошо помнится ещё блиц-визит президента в этот город металлургов 31 декабря прошлого года. Сразу после взрыва, разрушившего два подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса. Тогда глава государства возглавил оперативный штаб, развёрнутый тут же, возле руин, в простой армейской палатке.

Прошли месяцы, за которые были снесены два разрушенных подъезда и на их месте разбит сквер с тридцатью девятью посаженными деревьями. В память о тридцати девяти погибших накануне нашего самого любимого праздника. Возвращение Владимира Путина на место той трагедии станет лишним доказательством аксиомы, что никто из пострадавших не забыт. Хотя мы помним, какие страсти кипели даже вокруг вопроса, сносить ли этот дом целиком или дать возможность жителям, пережившим шок, самим определиться, как и где они хотят жить дальше. В результате президент отменил своё первоначальное решение о сносе, дав возможность тем, кто склоняется к переселению, осуществить свой выбор добровольно.

Впрочем, не только дань памяти погибшим — цель приезда Путина. Президент откроет новую аглофабрику — предприятие по подготовке агломерата, шихты для доменных печей. Новая фабрика должна улучшить экологическую обстановку в регионе.

Владимир Путин Anatoliy Kolushenko/Global Look Press

К слову, весьма характерно, что президент подряд совершает два визита на Урал, опорный край державы. Сначала посещает Екатеринбург, а теперь собирается в Магнитогорск. Ведь именно в этом регионе и создаются предпосылки для технологического рывка, о котором сам президент много говорит в последнее время и где традиционная тяжёлая промышленность сочетается с передовыми IT-технологиями. Словом, визит представляется весьма многозначительным.

Но не надо забывать ещё и о политическом моменте. Этой осенью идти на свои первые выборы врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру. И, понятно, такой визит президента — немалая пиар-поддержка бывшему первому замминистра энергетики России, который только в мае заступил на свой нынешний пост в родной для себя Челябинской области. Его предшественники покидали пост со скандалами, в частности, к ушедшему в отставку этой весной Борису Дубровскому есть претензии у правоохранительных органов. Поэтому укрепление авторитета нового главы региона — вопрос стратегический.

Интересно также проследить, будет ли в окружении президента в ходе его нынешнего визита и полпред в УрФО Николай Цуканов. Думаю, аналитики однозначно истолкуют перспективы его дальнейшей карьеры в случае его красноречивого отсутствия в Магнитогорске.