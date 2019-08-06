https://static.news.ru/photo/0524a642-b84f-11e9-b272-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Власти Москвы увеличили размер ежегодной премии в области здравоохранения с одного до трёх миллионов рублей.
Внесены изменения в указ мэра Москвы от 30 августа 2002 года, <...> заменив в пункте 2 положения о премии города Москвы в области медицины <...> слова «1 000 тыс. рублей» словами «3 000 тыс. рублей», — говорится в указе, опубликованном на сайте мэра.
Эта премия присуждается в столице ежегодно накануне Дня медицинского работника врачам, учёным-медикам и организаторам городского здравоохранения за эффективную, оригинальную и надёжную работу, способствующую развитию практического здравоохранения.
Как писал News.ru, больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Плюсом для них является тот факт, что станции работают до 22 часов. Кроме того, среди желающих пройти проверку достаточное число мужчин, которые, как правило, следят за самочувствием хуже, чем женщины.