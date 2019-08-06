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Правительство предложило распространить упрощённый порядок въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Инициатива не касается железнодорожных и морских пунктов пропуска, так как там нет возможности для проверки электронных виз и они не востребованы иностранцами.

Законопроект уже внесён в Госдуму. В кабмине уверены, что он будет способствовать созданию и развитию туристической и социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению экономики Дальнего Востока.

Как писал News.ru, президент Владимир Путин поручил обеспечить введение электронных виз для однократного въезда иностранцев в Россию. Начать выдачу таких документов предполагается с 1 января 2021 года. При этом визы будут краткосрочными — на срок до 16 дней. Главным достоинством документа станет универсальность: обладатель такого допуска сможет посещать страну в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

