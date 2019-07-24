https://static.news.ru/photo/1e18842e-ade7-11e9-8b6a-fa163e074e61_1024.jpg Байкал Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие «Российским железным дорогам» (РЖД) производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба, — сообщила РБК представитель Минприроды.

Объёмы и виды работ станут известны после прохождения госэкспертиз, но уже сейчас экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса может разрушить экосистему озера. По словам российского координатора организации «Реки без границ» Александра Колотова, сплошные вырубки могут привести к эрозии почв, из-за чего в Байкал начнут стекать глина, песок и биогенные элементы.

Как писал News.ru, русскоязычные пользователи интернет устроили на странице актёра Леонардо Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они просят голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал. Акцию под хештегом #спастибайкал и #SaveBaikal запустили на странице Ди Каприо жители Улан-Удэ. Они взяли пример с флешмоба на странице американской поп-певицы Леди Гаги.