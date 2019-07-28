https://static.news.ru/photo/301fadd6-b103-11e9-955c-fa163e074e61_1024.jpg Вид на подтопленные районы Тулуна Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Власти Иркутской области планируют в новом учебном году сделать бесплатным питание для школьников из семей, пострадавших от паводка. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Таких детей 5,7 тысячи. В ближайшее время проект указа будет подготовлен, — цитирует Левченко ТАСС .

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что сильные дожди вновь подтопили Тулун. За 27 июля в городе выпало 104 мм, что почти достигает месячной нормы. По данным синоптиков, в ближайшие сутки обильные осадки ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды на реках, писал News.ru.

В конце июня после сильных дождей были подтоплены 109 населённых пунктов Иркутской области. Жертвами удара стихии стали 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.