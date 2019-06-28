https://static.news.ru/photo/c1176746-9a67-11e9-8705-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

Членам семей граждан, погибших в результате паводка, осуществить выплаты в размере 1 млн рублей на каждого умершего, — говорится в распоряжении.

Единовременное пособие выплатят и пострадавшим от паводка. В зависимости от причинённого вреда здоровью оно составит 200–400 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей выплатят за ущерб, причинённый жилищам, от 50 до 100 тысяч рублей — за утраченное имущество.



Как писал News.ru, почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части. Подтоплены 887 жилых домов и один социальный объект. Спасатели начали эвакуацию людей. В регионе введён режим ЧС.