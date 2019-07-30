Мордовский заповедник имени Смидовича обнародовал фотографии медведей, которые едят чернику и голубику. Это стало возможным благодаря лесным камерам.
В течение двух месяцев лета (начиная примерно с 20 июня) в рационе медведей, обитающих на территории Мордовского заповедника, существенную роль начинают играть летние ягоды (черника, малина, голубика), — говорится в сообщении на странице природной территории в соцсети «ВКонтакте».
Также медведи, как разъясняется в публикации, питаются насекомыми, чьё значение в рационе животных летом возрастает.
Основное место занимают муравьи, которых медведь отыскивает в гнилых пнях и колодинах, а также в рационе появляются земляные осы, которых медведь разыскивает и выкапывает из земли, — сообщили в заповеднике.
На обнародованных снимках показано, как медведь поедает чернику, а также запечатлён «любитель» голубики на болоте. Кроме этого, заповедник опубликовал фотографию «покопки» зверя в поисках насекомых.
Государственный природный заповедник имени Петра Смидовича расположен в Темниковском районе Республики Мордовия, на правом берегу реки Мокша, на границе зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепи.