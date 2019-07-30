https://static.news.ru/photo/d871ae32-b2f0-11e9-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photoagency db-Studio/Russian Look/Global Look Press

Мордовский заповедник имени Смидовича обнародовал фотографии медведей, которые едят чернику и голубику. Это стало возможным благодаря лесным камерам.

В течение двух месяцев лета (начиная примерно с 20 июня) в рационе медведей, обитающих на территории Мордовского заповедника, существенную роль начинают играть летние ягоды (черника, малина, голубика), — говорится в сообщении на странице природной территории в соцсети « ВКонтакте ».

Также медведи, как разъясняется в публикации, питаются насекомыми, чьё значение в рационе животных летом возрастает.

Основное место занимают муравьи, которых медведь отыскивает в гнилых пнях и колодинах, а также в рационе появляются земляные осы, которых медведь разыскивает и выкапывает из земли, — сообщили в заповеднике.

На обнародованных снимках показано, как медведь поедает чернику, а также запечатлён «любитель» голубики на болоте. Кроме этого, заповедник опубликовал фотографию «покопки» зверя в поисках насекомых.

Государственный природный заповедник имени Петра Смидовича расположен в Темниковском районе Республики Мордовия, на правом берегу реки Мокша, на границе зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепи.

Как писал News.ru, лесные пожары в тайге вынудили медведей выйти из леса. Очевидцы сообщают о появлении животных возле дачных участков в Якутии.