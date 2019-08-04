https://static.news.ru/photo/e68f73d2-9f9a-11e9-8db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Число подтопленных дождевым паводком домов в Амурской области сократилось с 92 до 54.

В Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1110 приусадебных участков. Эвакуированы 2394 человека, — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Паводок повредил в области 11 мостов и 132 участка дорог, 39 из которых за сутки восстановлены.

Как писал News.ru, в конце июля из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населённых пунктов. На территории Мазановского и Селемджинского районов эвакуировали 1304 человека, в том числе 380 детей. Кроме того, вертолёт Ми-26 МЧС доставил местным жителям 3,6 т воды и 1 т продуктов питания.