https://static.news.ru/photo/98e089cc-9fe1-11e9-bf89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 74.мвд.рф

Сотрудники полиции Челябинской области задержали мужчину 19894 года рождения, подозреваемого в экстремизме.

В поле зрения правоохранительных органов он попал в связи с неоднократными публикациями в Интернете лозунгов соответствующего содержания.

Во время обыска в доме подозреваемого было обнаружено холодное и огнестрельное оружие, патроны, а также различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья, сообщается на сайте главка МВД по региону. Часть этих предметов мужчина изготовил самостоятельно.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, сбыте, а также изготовлении и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Следствие намерено направить в суд ходатайство о его аресте.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве активиста «Ассоциации народного сопротивления» Владимира Бояринова. В отношении него возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму в соцсетях.