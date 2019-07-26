Полигон «Воловичи» Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал закрыть коломенский полигон ТКО до конца года. Это произойдёт после того, как будет построен комплекс по переработке отходов.

В конце этого года у нас в Коломне важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре-декабре закрыть полигон, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Новый комплекс по переработке отходов будет расположен рядом с селом Мячково.

Как писал News.ru, в Коломне прошёл очередной митинг с требованием закрыть полигон «Воловичи». Очередная протестная акция состоялась в селе Лукерьино. Возле сельского Дома культуры собрались порядка двух сотен человек. Многие из присутствующих держали в руках флаги и были облачены в футболки с надписями «Я против свалки». Проектная мощность коломенского полигона ТБО «Воловичи» — 150 тысяч тонн в год. Протестующие убеждены, что по факту проектная мощность нарушается и мусора на полигоне больше, чем должно быть. Из-за этого жители близлежащих деревень ощущают неприятный запах.

 

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