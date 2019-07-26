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Госкомиссия по вопросам Арктики по итогам заседания назвала работу Минприроды РФ по геологическому изучению недр в регионе неудовлетворительной. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

И денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объёме, и месторождения не осваиваются длительный период, — цитирует Трутнева РИА Новости. Он отметил, что всё же была достигнута договорённость о...