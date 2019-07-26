https://static.news.ru/photo/a5b2f994-af79-11e9-973d-fa163e074e61_1024.jpgПолигон «Воловичи»Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал закрыть коломенский полигон ТКО до конца года. Это произойдёт после того, как будет построен комплекс по переработке отходов.
В конце этого года у нас в Коломне важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре-декабре закрыть полигон, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.
Новый комплекс по переработке отходов будет расположен рядом с селом Мячково.
Как писал News.ru, в Коломне прошёл очередной митинг с требованием закрыть полигон «Воловичи». Очередная протестная акция состоялась в селе Лукерьино. Возле сельского Дома культуры собрались порядка двух сотен человек. Многие из присутствующих держали в руках флаги и были облачены в футболки с надписями «Я против свалки». Проектная мощность коломенского полигона ТБО «Воловичи» — 150 тысяч тонн в год. Протестующие убеждены, что по факту проектная мощность нарушается и мусора на полигоне больше, чем должно быть. Из-за этого жители близлежащих деревень ощущают неприятный запах.