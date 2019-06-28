https://static.news.ru/photo/868d5d60-998b-11e9-99a2-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Воробьёв Фото: пресс-служба Губернатора Московской области/Александр Щемляев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принёс извинения жителям за неудобства, вызванные строительством дорожной развязки в Красногорске. Он заверил, что все работы закончатся уже в сентябре.

Жалобы главе региона на шум и грязь поступили во время прямого эфира на телеканале « 360 ».

Приношу извинения, но у нас Красногорск был в постоянном коллапсе: и Ильинка, и Волоколамка, и другие улицы просто стояли. Мы большие инвестиции сделали в эту развязку. В сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем, — рассказал губернатор.

На развязке уже открыты два съезда. Осталась достроить эстакаду возле МКАДа. Проект обошёлся в 12 млрд рублей.

Ранее глава Подмосковья рассказывал о благоустройстве игровых зон. По его словам, за последний годы в регионе появилось 250–270 больших площадок с тренажёрами для разных возрастных категорий, писал News.ru.