https://static.news.ru/photo/945f7ef0-b6af-11e9-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: . Новости Иркутска сегодня, происшествия ЧП ДТП/vk.com

Первый заместитель руководителя МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для координации действий по тушению лесных пожаров.

После облёта крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Керенском и Катангском районах в аэропорту города Братска первый заместитель министра провёл оперативное совещание, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

На мероприятии решили, что ежедневно на борьбу с пожарами в области будут вылетать девять воздушных судов МЧС России и Минобороны.

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.