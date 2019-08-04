Первый заместитель руководителя МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для координации действий по тушению лесных пожаров.
После облёта крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Керенском и Катангском районах в аэропорту города Братска первый заместитель министра провёл оперативное совещание, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
На мероприятии решили, что ежедневно на борьбу с пожарами в области будут вылетать девять воздушных судов МЧС России и Минобороны.
Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.