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Чаще всего бригада скорой помощи приезжает к пациенту более чем через час после вызова в Томской и Самарской областях.

Согласно статистике Минздрава, в Томской области ждать скорую более 60 минут приходится в 10,34% случаев, в Самарской — в 10,13% и в Тверской — в 9,44%, передаёт РИА Новости. Быстрее...