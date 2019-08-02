Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о появлении первого морского туристического маршрута между Крымом и Краснодарским краем. «Паруса Боспора», по словам чиновника, проложили путь для организованных групп и самостоятельных путешественников.
Маршрут проходит по бывшим античным полисам Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей), Ялта, Балаклава и Севастополь (Херсонес Таврический). Протяжённость пути — 200 морских миль, или 360 км.
Волченко отметил, что античное наследие России является общемировым, и развитие маршрута становится для Крыма прорывным моментом в вопросе международного признания и привлечения внимания иностранных туристов, передаёт
Ранее News.ru писал, что директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов назвал самое чистое место для купания в Чёрном море. По его словам, оно находится вблизи мыса Тарханкут в Крыму.