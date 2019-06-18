https://static.news.ru/photo/9b5eb914-91e3-11e9-aeb8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: . 59.RU – новости Перми/vk.com

Директор центра охраны памятников Перми Андрей Васильев уволился после того, как получил выговор из-за обнаруженных ошибок на установленных в городе мемориальных плитах. Об этом заявили в пресс-службе администрации столицы Прикамья.

Андрей Васильев написал заявление на увольнение по собственному желанию, — цитирует сообщение РИА Новости .

Ранее в ходе приуроченного к Дню города открытия памятной плиты на Аллее Славы в центре Перми обнаружилось, что в фамилия инженера-авиастроителя, директора Пермского моторостроительного завода имени Свердлова Бориса Изгагина написана неверно. После этого была найдена ещё одна грамматическая ошибка на плите, посвящённой местному отделению Союза журналистов.

Глава Перми Дмитрий Самойлов в итоге распорядился сделать выговор директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву за недостаточный контроль при приёмке работ.

Две плиты с опечатками власти города обещали заменить в ближайшее время за счёт подрядчика по гарантии.

Как писал News.ru, власти Прикамья заявили, что компания «Продо», которая собирается закрывать Пермский мясокомбинат, имеет право развивать активы на более прибыльных площадках. Это произошло несмотря на протесты рабочих предприятия.