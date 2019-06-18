https://static.news.ru/photo/eb2e073e-91d3-11e9-b9c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoliy Kolushenko/Global Look Press

Компания «Продо», которая собирается продать Пермский мясокомбинат, имеет право развивать активы на более прибыльных площадках. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли Прикамья.

Собственник сегодня развивает активы на более прибыльных площадках, имеющих перспективы развития, — цитирует сообщение ведомства URA.RU .

В министерстве заявили, что с конца июля предприятие намерено сократить 41 сотрудника. По данным центра занятости, всего на мясокомбинате работают 404 человека.

Ранее работники мясокомбината обратились в отделение профсоюза работников агропромышленного комплекса в Пермском крае.

Мы потрясены решением руководства перенести производство. 170 человек, работающих в колбасно-кулинарном производстве, вынуждены будут перейти в статус безработных, — подчёркивается в обращении.

Рабочие предприятия отмечают, что все они имеют узкую специализацию и в сложившейся ситуации им могут предложить «идти на мелкие частные производства, где серая зарплата и не идёт трудовой стаж».

Обращение профсоюза перенаправлено губернатору Пермского края Максиму Решетникову и и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Оксане Бредневой.

Руководство Пермского мясокомбината уведомило работников о поэтапном закрытии производства с 1 сентября 2019 года из-за устаревшего оборудования и неудовлетворительного состояния промышленных площадок.

Как писал News.ru, ранее был продлён режим простоя на некогда крупнейшем в России заводе по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» в городе Энгельсе Саратовской области.