Компания «Продо», которая собирается продать Пермский мясокомбинат, имеет право развивать активы на более прибыльных площадках. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли Прикамья.
Собственник сегодня развивает активы на более прибыльных площадках, имеющих перспективы развития, — цитирует сообщение ведомства URA.RU.
В министерстве заявили, что с конца июля предприятие намерено сократить 41 сотрудника. По данным центра занятости, всего на мясокомбинате работают 404 человека.
Ранее работники мясокомбината обратились в отделение профсоюза работников агропромышленного комплекса в Пермском крае.
Мы потрясены решением руководства перенести производство. 170 человек, работающих в колбасно-кулинарном производстве, вынуждены будут перейти в статус безработных, — подчёркивается в обращении.
Рабочие предприятия отмечают, что все они имеют узкую специализацию и в сложившейся ситуации им могут предложить «идти на мелкие частные производства, где серая зарплата и не идёт трудовой стаж».
Обращение профсоюза перенаправлено губернатору Пермского края Максиму Решетникову и и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Оксане Бредневой.
Руководство Пермского мясокомбината уведомило работников о поэтапном закрытии производства с 1 сентября 2019 года из-за устаревшего оборудования и неудовлетворительного состояния промышленных площадок.