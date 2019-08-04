https://static.news.ru/photo/ae97491a-b74f-11e9-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs_amurka/vk.com

Подтопленными остаются около 50 жилых домов в Амурской области, тогда как на прошлой неделе их было около 600.

За последние сутки подтопило 16 домов в Михайловском районе и один в Ивановском, территории выше по течению Амура уже восстанавливают, пишет « Коммерсант ».

На данный момент под водой остаются 350 дачных участков, обесточены два посёлка и не налажена транспортная связь с 14 сёлами, пострадало около 169 тысяч гектаров посевов, эвакуированы почти 2,4 тысячи жителей. Ущерб от паводка ещё предстоит подсчитать.

Как писал News.ru ранее, власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными. Губернатор Василий Орлов поручил региональному Министерству юстиции подготовить предложения по соответствующим поправкам в федеральное законодательство.