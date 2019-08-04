Подтопленными остаются около 50 жилых домов в Амурской области, тогда как на прошлой неделе их было около 600.
За последние сутки подтопило 16 домов в Михайловском районе и один в Ивановском, территории выше по течению Амура уже восстанавливают, пишет «
На данный момент под водой остаются 350 дачных участков, обесточены два посёлка и не налажена транспортная связь с 14 сёлами, пострадало около 169 тысяч гектаров посевов, эвакуированы почти 2,4 тысячи жителей. Ущерб от паводка ещё предстоит подсчитать.
Как писал News.ru ранее, власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными. Губернатор Василий Орлов поручил региональному Министерству юстиции подготовить предложения по соответствующим поправкам в федеральное законодательство.