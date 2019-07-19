https://static.news.ru/photo/27c19218-aba8-11e9-b358-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл призвал восстановить Борисоглебский монастырь в городе Торжке, один из старейших в России. Для этого, по словам предстоятеля, необходимы совместные усилия федеральных и региональных властей, а также меценатов.

Свою просьбу глава Русской православной церкви озвучил по время визита в Тверскую область. Он посетил обитель и совершил там литургию.

Борисоглебский монастырь, созданный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры. И, честно говоря, я не знаю другого монастыря, который был бы создан раньше этого, <...> я не встречал об этом письменных свидетельств, — цитирует патриарха РИА Новости .

Кирилл подчеркнул, что монастырь был основан в честь первых русских святых — князей Бориса и Глеба. Он отметил, что восстановить его — это «христианский и патриотический долг» соотечественников.

По словам предстоятеля, россияне должны помнить историю своей страны, а также «лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков».

Ранее, как писал News.ru, патриарх заявил, что православные, как просто верующие, так и священнослужители, должны защищать Церковь и религию от нападок. Он назвал это духовной миссией каждого человека.