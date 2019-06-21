https://static.news.ru/photo/2d630152-9429-11e9-8a87-fa163e074e61_1024.jpg Майя Гришина Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Центризбирком (ЦИК) получил жалобу от партии «Яблоко» на работу избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Обращений по поводу недостаточно качественной работы муниципальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге довольно много, все они на контроле. Мы взаимодействуем с избиркомом Санкт-Петербурга, в оперативном порядке эту ситуацию рассматриваем, — цитирует Гришину РИА Новости .

Собеседница агентства отметила, что в Северной столице принимают «все меры» для обеспечения законности деятельности муниципальных комиссий.

Жалобы в ЦИК направили лидер «Яблока» Эмилия Слабунова и председатель реготделения партии в Петербурге Екатерина Кузнецова.

Также Слабунова обратилась к руководителю Генпрокуратуры Юрию Чайке и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием провести проверку. По данным партии «Яблоко», некоторые муниципальные образования не сообщили о назначении выборов в предусмотренные законом сроки.

Как писал News.ru, руководитель фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева не станет выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Северной столицы. Политик и экономист сосредоточится на выборах в Госдуму в 2021 году.