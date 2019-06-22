Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
Монумент был создан по инициативе министра МВД Чечни Руслана Алханова при поддержке правительства республики, сообщила руководитель пресс-службы волгоградского областного главка ведомства Светлана Смольянинова.
Министр по приглашению руководства ГУ МВД по Волгоградской области неоднократно посещал город-герой, здесь, на сталинградской земле, воевал его родной дядя, — цитирует Смольянинову РИА Новости.
Она отметила, что новый памятник — это «дань памяти всем погибшим землякам».
В открытии памятника, по её словам, приняли участие ветераны войны, делегация из Чечни, представители администрации Волгоградской области и жители города.
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