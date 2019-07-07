https://static.news.ru/photo/0051c980-a0ba-11e9-9642-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Шахтёры, трудившиеся в компании «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области, решили отправить своего представителя Валерия Дьяконова на митинг в Москве. Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с долгами перед горняками.

Бывшие сотрудники «Кингкоула» три года требуют выплаты долгов по зарплате и пайковому углю. Общая сумма задолженности перед ними составляет порядка 120 млн рублей, но власти Ростовской области считают, что речь идёт всего о 14 млн, а прокуратура — о 86 млн, пишет « Кавказский узел ».

Представитель ростовских шахтёров Валерий Дьяконов отправится на митинг, который пройдёт 13 июля в Москве. Акция, заявителем которой выступает КПРФ, посвящена борьбе за социальную справедливость.

Я хочу донести до людей информацию о том, что происходит в Ростовской области. Скрываются факты задолженности, в правительстве области искажаются факты. Правительство Ростовской области говорит, что решений судов нет, хотя прокуратура подтверждает обратное, — сообщил Дьяконов.

По его словам, на митинге в Москве он собирается встретиться с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Также он отправится в Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности.

Как писал News.ru, в апреле шахтёры из города Гуково Ростовской области подписали обращение к генпрокурору Юрию Чайке, попросив его вмешаться в ситуацию с невыплатой положенных им по суду компенсаций, а также зарплатах после закрытия производств.

С 12 по 19 марта трое бывших сотрудников «Кингкоула» и представляющий интересы протестующих шахтёров Валерий Дьяконов проводили голодовку в городе Зверево, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, которыми они отапливают свои дома.

В 2016 году шахтёры из Гукова устраивали голодовку против массовых долгов по зарплате и собирались устроить марш на Москву, но акцию пресекли силовики. Предприятия ГК «Кингкоул» находятся в стадиях банкротства, а гендиректор компании Владимир Пожидаев в 2017 году получил тюремный срок и штраф за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.