https://static.news.ru/photo/cf14ea80-b687-11e9-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

В трёх регионах Дальнего Востока и Сибири в результате наводнения подтоплены 48 населённых пунктов.

В Хабаровском Крае и Амурской области подтоплены 40 населённых пунктов. В Иркутской области остаются подтопленными в восьми населённых пунктах 230 домов, где проживают 356 человек, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным представителя ведомства, в этих регионах паводком также подтоплены несколько социальных объектов, более 50 участков дорог, мост и приусадебные участки. Нарушено энергоснабжение семи населённых пунктов, в которых проживают более 3,4 тысячи человек.

На Дальнем Востоке из зоны паводка в шесть пунктов временного размещения эвакуируются свыше 2,5 тысячи человек. Осуществляется доставка гуманитарной помощи.

Ранее News.ru писал, что число подтопленных паводком жилых домов в Амурской области за сутки уменьшилось на 245 единиц. Об этом заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.