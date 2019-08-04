https://static.news.ru/photo/c81c487a-b6a7-11e9-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Пожар начался на одном из сложных участков в Витимском заповеднике Иркутской области.

По данным «Авиалесоохраны», специалисты уже приступили к тушению возгорания.

Остановка распространения и ликвидация огня возможна только ручным способом, авиапожарные работают в автономном режиме, — говорится в сообщении .

В ведомстве подчеркнули, что доставить наземную технику к месту пожара невозможно. Этому мешает удалённость от дорог и горная местность с крутыми каменистыми склонами.

Ранее News.ru писал, что начавшиеся в Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.