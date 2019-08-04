Пожар начался на одном из сложных участков в Витимском заповеднике Иркутской области.
По данным «Авиалесоохраны», специалисты уже приступили к тушению возгорания.
Остановка распространения и ликвидация огня возможна только ручным способом, авиапожарные работают в автономном режиме, — говорится в
сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что доставить наземную технику к месту пожара невозможно. Этому мешает удалённость от дорог и горная местность с крутыми каменистыми склонами.
Ранее News.ru писал, что начавшиеся в Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.