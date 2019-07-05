Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима одного из лидеров «банды Трунова» Анатолия Радченко по прозвищу Челентано. Кроме того, фигуранту назначили выплатить штраф в размере миллиона рублей.

В тексте решения говорится, что мужчина являлся руководителем структурного подразделения незаконного формирования. По версии следствия, именно он организовывал убийства граждан, неугодных главарям группировки, а также занимался поисками оружия и боеприпасов. Кроме того, Радченко обучал сообщников боевым навыкам, вёл идеологическую подготовку, пишет РИА Новости. Во время слушаний подозреваемый свою вину не признал. По его словам, уголовное дело против него сфабриковали.

«Банда Трунова» считалась одним из самых крупных преступных объединений в РФ и крупнейшим в Новосибирске. Группировка орудовала с конца 1980-х до 2000-х годов.

Ранее News.ru сообщал, что Северо-Кавказский окружной военный суд признал участника бандформирования Шамиля Басаева — Аслана Яндиева — виновным в организации серии терактов во Владикавказе. Инстанция приговорила фигуранта к 19 годам лишения свободы.

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