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Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима одного из лидеров «банды Трунова» Анатолия Радченко по прозвищу Челентано. Кроме того, фигуранту назначили выплатить штраф в размере миллиона рублей.

В тексте решения говорится, что мужчина являлся руководителем структурного подразделения незаконного формирования. По версии следствия, именно он организовывал убийства граждан, неугодных главарям группировки, а также занимался поисками оружия и боеприпасов. Кроме того, Радченко обучал сообщников боевым навыкам, вёл идеологическую подготовку, пишет РИА Новости . Во время слушаний подозреваемый свою вину не признал. По его словам, уголовное дело против него сфабриковали.

«Банда Трунова» считалась одним из самых крупных преступных объединений в РФ и крупнейшим в Новосибирске. Группировка орудовала с конца 1980-х до 2000-х годов.

Ранее News.ru сообщал, что Северо-Кавказский окружной военный суд признал участника бандформирования Шамиля Басаева — Аслана Яндиева — виновным в организации серии терактов во Владикавказе. Инстанция приговорила фигуранта к 19 годам лишения свободы.