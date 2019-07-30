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Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром». По его словам, Росприроднадзор не согласовал проект утилизации химикатов, оставшихся со времён работы завода.

Экологическую катастрофу субъекту предрекла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему...