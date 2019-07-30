Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан. Обыски связаны с уголовных делом, возбуждённым в отношении одного из сотрудников ведомства.
Речь идёт о превышении должностных полномочий, передаёт
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы проводят обыски по делу о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Известно о задержании одного человека.