https://static.news.ru/photo/8bd3bcdc-a19d-11e9-b266-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в должностных преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества, 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В период 2017 и 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятки на общую сумму не менее 42 млн рублей за обеспечение беспрепятственной незаконной перевозки спиртосодержащей продукции, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, руководил сообществом замначальника управления ГИБДД республиканского МВД. 14 обвиняемых в настоящее время заключены под стражу, 15-й фигурант объявлен в международный розыск.

Как писал News.ru, 10 криминальных авторитетов были задержаны в городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Местии, Марнеули, Дманиси и Рустави. Один из них пытался покинуть страну и был остановлен прямо на границе с Азербайджаном. Все обвиняемые — мужчины от 23 до 47 лет. Четыре человека уже признались в участии в преступном сообществе. По данным силовиков, задержанные запугивали людей, угрожали убийством, отбирали машины и деньги.