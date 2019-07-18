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Работы по строительству Западного объезда Сергиева Посада выполнены на 80%. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Вместе с главой региона Андреем Воробьёвым он проконтролировал ход строительства магистрали, сдать в эксплуатацию которую предполагается в ноябре. Сейчас рабочие достраивают путепровод через железную дорогу, переезд должен быть открыт уже в сентябре.

Как отметил Гержик, объезд города — это значимый проект для всей области. Магистраль позволит снизить нагрузку на городские улицы и сделать более комфортным транзит транспорта. Пропускная способность дороги составит минимум 20 тысяч автомобилей, информирует телеканал « 360 ».

Строительство реализуется в три этапа. Оно началось в 2014 году. Годом позже был сдан первый участок, в 2017 — второй. Итогом третьего этапа станет строительство кольцевой развязки.

Финансирование работ производится за счёт средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда.

Общая протяжённость трассы превысит 12 километров. Она пройдёт от автодороги М8 «Холмогоры» до села Благовещенье, в районе которого, как писал News.ru, планируется разместить общественные и паломнические центры. Также предполагается, что в городе улучшится туристическая инфраструктура за счёт создания новых музеев, тематических парков, отелей, хостелов.