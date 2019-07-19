https://static.news.ru/photo/b588bfcc-aa31-11e9-84d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Татьяна Шамина/Facebook

Помощницу депутата Ярославской облдумы от КПРФ Татьяну Шамину во время визита министра здравоохранения Вероники Скворцовой атаковали неизвестные во время пикета. Активистка предполагает, что в нападении участвовали полицейские из местного Центра «Э».

Во время визита Скворцовой в регион Шамина устроила одиночный пикет. В месте, где должен был проехать кортеж министра, она встала с плакатом «Остановить разрушение медицины в Ярославле!».

По имеющейся информации различных источников, а так же сотрудников правительства Ярославской области (информация не официальная) есть основания считать, что это сотрудники Центра по противодействию экстремизму Управления МВД по Ярославской области, — написала Шамина в Facebook .

По словам активистки, когда кортеж министра стал приближаться, она стала разворачивать свой плакат, а группа мужчин начала быстро переходить дорогу в её направлении.

Они блокировали меня и мой плакат и развернули свои растяжки с триколором, — рассказала помощница депутата.

Она попыталась поднять плакат выше, после чего на неё напал человек, который порвал транспарант и заломал руки за спину. Когда кортеж проехал, неизвестные отпустили Шамину и скрылись. После инцидента у помощницы депутата остался синяк, а также болела рука.

Как писал News.ru, в Саратове неизвестный злоумышленник сорвал одиночный пикет местной жительницы Евгении Тонкошкуровой, которая выступает против оптимизации детских медучреждений в городе. Акцию протеста женщина устроила на площадке, которую 8 июня посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках своего визита в регион.