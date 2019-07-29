Губернатор Красноярского края, один из самых опытных и известных местных политиков, отвечая на вопрос о гари, заполонившей весь Красноярск, неожиданно заявил, что, по его официальному мнению, нет никакого смысла тушить пожары в зоне контроля. Так и сказал: «Никому ведь не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас потеплело. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесных пожарам в зоне контроля». Собственно, со времён знаменитой фразы Александра Усса, произнесённой им в затопленном Канске о том, что кто-то «хочет ему качнуть права», это, пожалуй, его новый словесный шедевр. И если есть «бушизмы». А теперь еще «кличкизмы», то впору собирать и «уссизмы».

Сразу поясним, что зоны контроля — это такие лесные территории, которые далеко расположены от крупных населённых пунктов, труднодоступны и в основном покрыты малоценным лесом. А потому среди местных чиновников давно бытует мнение, что тушение пожаров в таких местностях, что называется, деньги на ветер. Подождём доброго дождичка, и он все потушит совершенно бесплатно. Дескать, народ там спасать не надо. И ценные породы леса, которые можно продать в тот же Китай, там не произрастают — елка да береза. Одним словом — просто дрова.

На самом деле просто местные власти проспали начало массовых лесных даже не пожаров, а скорее штормов, когда ситуацию можно было бы взять под контроль малой кровью. А теперь вовсю прячутся за банальными отговорками. Оставляя за скобками такие простые вещи, как экологический ущерб и подорванное здоровье людей. Красноярск итак имеет репутацию одного из самых грязных мегаполисов с нездоровой экологией. А тут ещё город накрыл смог от огромных по площади пожаров (по некоторым подсчетам, пламенем охвачены 986 тысяч гектаров — площадь средней европейской страны), и в городе резко возросло число жалоб, связанных с легочными проблемами и осложнениями чисто аллергического характера.

Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края Александр Кряжев/РИА Новости

Фактически в одних районах Красноярского края людей заливает, в других — жители страдают от едкого смога. Да что Красноярск! Волны гари и смога долетели уже до Урала. На новую напасть жалуются уже в Екатеринбурге. Но в том и другом случаях, губернатор Усс спокоен и холоден, как стена. И руководствуется некоей целесообразностью, при которой не берётся в расчёт ни экологические факторы, ни здоровье земляков. А ведь его приход в губернаторское кресло в крае восприняли положительно. Еще бы! После нескольких варягов выдвинули своего.

Кстати, свой специфический взгляд на борьбу с пожарами Александр Усс изложил на встрече с молодёжью в рамках дискуссионного клуба «Диалог на равных». Но, видимо, чтобы быть на равных, надо иметь одинаковый взгляд на такие масштабные проблемы. Тут как не вспомнить одного мудрого деятеля, сказавшего, что политик получает от избирателей мандат, а не карт-бланш. К слову, такие массированные выбросы в атмосферу способствуют и таянию айсбергов.