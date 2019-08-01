Чаще всего бригада скорой помощи приезжает к пациенту более чем через час после вызова в Томской и Самарской областях.
Согласно статистике Минздрава, в Томской области ждать скорую более 60 минут приходится в 10,34% случаев, в Самарской — в 10,13% и в Тверской — в 9,44%, передаёт РИА
Быстрее всего медицинские бригады приезжают к пациентам в Ингушетии и Калмыкии, там в 99% случаев ожидание составляет менее 20 минут.
В среднем же по России скорая приезжает на вызов более чем через 20 минут после звонка в 10% случаев.
Как писал News.ru ранее, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ведомство намерено продолжать обновлять парк школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах.