https://static.news.ru/photo/38387590-928e-11e9-abbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН"Москва"

Двое школьников из Астраханской области, изначально набравшие ноль баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике из-за «неправильных» чернил, после перепроверки работ конфликтной комиссией получили положительные оценки. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки региона Виталий Гутман.

Чиновник подчеркнул, что перепроверены были только две работы, поскольку работа третьей школьницы была отсканирована корректно, передаёт РИА Новости .

Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет, — отметил Гутман.

Также он пояснил, что работы этих же учеников по русскому языку отсканированы должным образом, поэтому нулевых отметок у них быть также не должно.

Как писал News.ru, ранее одна из трёх работ выпускников из Астраханской области, получивших ноль баллов на ЕГЭ по математике, не потребовала проверки вручную. До этого в Минобразования Астраханской области заявили, что по меньшей мере один из троих одиннадцатиклассников приобретал ручку в магазине специализированных товаров для ЕГЭ.

Изначально сообщалось, что выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Он получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три человека. Власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались.