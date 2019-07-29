https://static.news.ru/photo/5551ba24-b1e2-11e9-8211-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.ru/facebook.com

ГУ МВД России по Челябинской области опровергло размещённую в некоторых СМИ информацию, что полицейские, участвовавшие в закрытии палаточного лагеря «Ветер перемен», были жестоки по отношению к детям.

Лагерь был несанкционированный, работал с большим количеством нарушений, поэтому его пришлось закрыть. Детей поместили в одно место — в спортивный зал, — чтобы они не разбегались, чтобы их передать родителям. Еда, вода — все условия комфортные были созданы, — сообщили телеканалу « 360 » в пресс-службе ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что проверки соответствия детских лагерей Якутии нормам пожарной безопасности выявили нарушения на 10 объектах. Это учреждения детского отдыха в Верхневилюйском и Томпонском районах.

Проверять детские лагеря начали после трагедии в «Холдоми». При пожаре в лагере 23 июля погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице. Число пострадавших детей возросло до восьми. По факту происшедшего проводится расследование.