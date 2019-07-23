Московские власти планируют закупить более 940 км гранитных бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей. О четырёх тендерах на ограждения из «природного камня» объявило ГБУ «Автомобильные дороги».
Как
Как писал News.ru, новый памятник, посвящённый бордюру и поребрику, появился в Санкт-Петербурге. Композиция состоит из двух камней — голубого бордюра и красного поребрика. Сам художник (псевдоним — Loketski) объяснил произведение не только тем, что возвышение одного блока над другим символизирует победу петербуржцев, но и сам поребрик обычно располагается выше тротуара.