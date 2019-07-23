https://static.news.ru/photo/af2e3f74-ad1c-11e9-8b9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские власти планируют закупить более 940 км гранитных бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей. О четырёх тендерах на ограждения из «природного камня» объявило ГБУ «Автомобильные дороги».

Как сообщает «Коммерсант», столь масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в Москве ещё не проводилось. К тому же в этом году организация уже закупила бордюрный камень на 2,3 млрд рублей.

Как писал News.ru, новый памятник, посвящённый бордюру и поребрику, появился в Санкт-Петербурге. Композиция состоит из двух камней — голубого бордюра и красного поребрика. Сам художник (псевдоним — Loketski) объяснил произведение не только тем, что возвышение одного блока над другим символизирует победу петербуржцев, но и сам поребрик обычно располагается выше тротуара.