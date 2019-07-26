https://static.news.ru/photo/bd5d7782-af7d-11e9-9c7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Летняя школа по изучению английского языка будет работать для детей из многодетных и приёмных семей столицы до 12 августа.

Преподавать ученикам будут студенты-волонтёры из Австрии, Италии, Египта, Сербии, Греции, Китая и Турции, которые прошли специальную подготовку по работе с детьми, сообщает телеканал «Москва 24». Помогать им будут студенты московских вузов.

Всего в школе планируют обучить 347 детей.

Как писал News.ru, российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. Учреждение, в котором работают преподаватели, обучает детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Большая часть педагогического коллектива при этом — носители языков из-за границы. Официальные лица США считают отказ в визах попыткой давления России на американскую сторону.