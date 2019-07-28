https://static.news.ru/photo/98ec0bee-b15c-11e9-a99f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Дагестане будет составлен список ополченцев, воевавших против боевиков в 1999 году. Это задача будет под контролем мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

Ранее участники ополчения обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой приравнять их к ветеранам боевых действий. Эта просьба была озвучена во время прямой линии. После этого российский лидер дал соответствующие поручения.

Создать комиссию для рассмотрения обращений граждан, — говорится в тексте распоряжения на официальном сайте администрации города.

Как писал News.ru, свыше 1 млн жителей Москвы посмотрели 20 июня прямую линию с президентом Владимиром Путиным, рейтинг программы среди горожан падает шестой год. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope. Показатели передачи в столице падают четвёртый год подряд. В 2015 году рейтинг составил 12,7%, а доля — 61,6%, в 2016-м — 10,3 и 55,7%, в 2017-м — 10,1 и 55,4%, в 2018-м — 8,1 и 54,1%.