https://static.news.ru/photo/30f2d3a8-a95d-11e9-b68b-fa163e074e61_1024.jpg Александр Высокинский Фото: ugmk.com

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не смог присутствовать на выездном приёме жителей Железнодорожного района, так как срочно вылетел в Москву, чтобы обсудить проведение в столице Урала международного мероприятия.

По словам градоначальника, поводом для экстренной командировки стало проведение в Екатеринбурге Всемирного дня городов ООН с 29 октября по 1 ноября. Мероприятия пройдут параллельно с международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, сообщает URA.RU .

Вместо Высокинского с горожанами встречался его первый заместитель Александр Ковальчик.

Ранее News.ru сообщал, что количество посетителей главы Екатеринбурга после ухода с поста Евгения Ройзмана сократилось в 10 раз. По словам начальника отдела по рассмотрению обращений граждан горадминистрации Татьяны Рябцевой, экс-градоначальник проводил приёмы каждую пятницу и к нему шло много людей. Новый глава города с момента вступления в должность провёл всего пять приёмов граждан. Она добавила, что по сравнению с Ройзманом, который мог выслушать обращения 50 человек за один приём, Высокинский за один раз может принять лишь около пяти посетителей.