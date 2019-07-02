https://static.news.ru/photo/17572248-9cc7-11e9-a1d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств. Медработница получила выговор за якобы выявленные в её рабочем кабинете нарушения.

Ко мне пришли юрист со старшей медсестрой, я получила служебную записку, от меня потребовали объяснительную. Я прочитала, обратила внимание на марганцовку, а её у меня не было. Я ринулась к шкафчику, её нет, то есть подложили, сфоткали и тут же убрали, — цитирует Салаеву « МБХ медиа ».

Сотрудница городской больницы Серова после этого вызвала полицию, опасаясь, что в будущем ей «могут подкинуть что-нибудь ещё». Правоохранители не нашли каких-либо улик, однако официального ответа из МВД Салаева пока не получила.

Я делаю всё по закону, марганцовки я испугалась, это же прекурсор наркотических средств, — подчеркнула Салаева.

Медсестра отмечает, что начальство якобы пытается подставить её после жалоб на низкие зарплаты. В 2018 году её увольняли, однако Салаева восстановилась через суд. За последнее время на неё составили несколько замечаний и выговоров.

Про «майские указы» все молчат, говорят, что ничего не делают. Нет закона, чтобы указам придерживались. Кто-то получает 10 тысяч, кто-то 50, если на нескольких должностях работать. За май я получила премию 594 рубля, оклад у меня 11,5 тысяч рублей, — резюмировала Парлин Салаева.

Ранее несколько десятков работников Серовской больницы пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие рабочих материалов. После этого от занимаемых должностей были отстранены и.о. заведующего детской поликлиникой и старшая медсестра учреждения.

Как писал News.ru, 20 июня на прямой линии президента Владимира Путина поставили в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры сильно расходятся с действительностью. Об этом главе государства рассказала медик Ольга Журба из деревни Потанино Ленинградской области.

В апреле сотрудники станции скорой помощи в Орле подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты. До этого их челябинские коллеги выступили против сокращения отпусков. В Пензе медработники потребовали повысить зарплату до уровня средней по региону.