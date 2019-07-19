https://static.news.ru/photo/1319745c-aaea-11e9-a414-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники скорой помощи в Благовещенске Амурской области записали видеообращение, в котором выступили против лишения станции собственного автопарка. Губернатор региона Василий Орлов опровергает планы властей передать гараж в частные руки.

Областными чиновниками готовится передача гаража станции скорой помощи в частные руки, уничтожение нашего собственного парка, вывод водителей из штата. Все предстоящие мероприятия для общественности декларируют как обновление парка скорой медпомощи. Это не соответствует реально планируемым изменениям. Приблизительная сумма контракта 500 млн, — говорится в обращении, обнародованном в соцсети « ВКонтакте ».

Медработники отмечают, что в других регионах подобные действия не привели к экономии средств, а, напротив, создали множество проблем в части оказания медпомощи.

Мы хотим сохранить службу, которая стабильно, круглосуточно и бесплатно оказывает её всем, кто в нас нуждается, — говорят сотрудники благовещенской скорой помощи.

Как заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, речи о передаче станции скорой помощи в частные руки «никогда не шло».

Правда заключается в том, что госкорпорация «Ростех» в нескольких регионах нашей страны, к которым, возможно, будет причислена и Амурская область, вводит пилотный проект. По этому проекту поставляются на станции скорой помощи новые автомобили укомплектованные всем необходимым оборудованием, что соответственно улучшит качество медицинского обслуживания. При этом сохраняется коллектив — это тоже не обсуждается, — заявил Орлов.

По его словам, «500 млн — это стоимость, которая включает в себя пять лет обслуживания, включая зарплату, горюче-смазочные материалы, страховку на эти автомобили».

На сегодняшний день решение ещё не принято, мяч сейчас на стороне «Ростеха». Они ещё определятся, попадет ли Амурская область в состав пилотного проекта или не попадет. Мы эту ситуацию держим на контроле, — добавил глава региона.

Как писал News.ru, ранее сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». До этого они подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты.

До этого руководство станции скорой медицинской помощи в Пензе, где по итогам переговоров в конце мая была завершена трёхдневная «итальянская забастовка», пошло на попятную. Как уверяют в независимом профсоюзе медработников «Действие», в регионе нет средств для выполнения всех пунктов соглашения, на которых настаивали протестующие.