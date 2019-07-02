https://static.news.ru/photo/4169c98a-9ca6-11e9-a9a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

МЧС России заранее предупреждало жителей Иркутской области об изменении уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, заявил представитель пресс-службы ведомства.

Неблагоприятный прогноз был связан с подъёмом воды в левых притоках Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах субъекта, пишет ТАСС .

24 июня (2019 года — News.ru) ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне, — говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По состоянию на утро 1 июля в 55 населённых пунктах оставались подтопленными 3296 домов, в них проживают 9809 человек. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек.

Частные постройки, смытые мощным потоком воды, образовали затор под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Дорога соединяет две части затопленного города Тулун в Иркутской области, однако сейчас сообщение прервано. По данным регионального главка МЧС, затор образовали более 300 домов. Треть подтопленных зданий — в городе Тулуне.

Ранее News.ru сообщал, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших.