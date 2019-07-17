https://static.news.ru/photo/f9c86884-a899-11e9-aaf7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ингодинский суд Читы обязал российский Минфин выплатить 300 тыс. рублей бывшему заключённому Денису Катрину, который подвергся пыткам в СИЗО. Об этом сообщил юрист Роман Сукачёв.

В декабре 2016 года сотрудники читинского СИЗО-1 Алексей Кондратьев и Булат Содномов потребовали от двух арестантов, которые занимались уборкой, дополнительно очистить помещение санитарного пропуска сборного отделения, передаёт « МБХ медиа ».

Когда заключённые отказались выполнить это требование, работники ФСИН избили их. После этого у Романа Катрина удалили селезёнку, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

В июле 2018 года Ингодинский суд Читы признал работников изолятора виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Алексей Кондратьев получил шесть лет колонии общего режима, Булат Содномов — четыре года условно. Позднее Забайкальский краевой суд уменьшил первому срок заключения до 4,5 лет.

Как писал News.ru, ранее экспертам удалось восстановить стёртые видео с регистраторов надзирателей исправительной колонии №1 в Ярославской области. На записи можно наблюдать избиение заключённых дубинками, протаскивание их по коридорам, а также «класс воспитательной работы».