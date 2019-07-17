Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ингодинский суд Читы обязал российский Минфин выплатить 300 тыс. рублей бывшему заключённому Денису Катрину, который подвергся пыткам в СИЗО. Об этом сообщил юрист Роман Сукачёв.

В декабре 2016 года сотрудники читинского СИЗО-1 Алексей Кондратьев и Булат Содномов потребовали от двух арестантов, которые занимались уборкой, дополнительно очистить помещение санитарного пропуска сборного отделения, передаёт «МБХ медиа».

Когда заключённые отказались выполнить это требование, работники ФСИН избили их. После этого у Романа Катрина удалили селезёнку, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

В июле 2018 года Ингодинский суд Читы признал работников изолятора виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Алексей Кондратьев получил шесть лет колонии общего режима, Булат Содномов — четыре года условно. Позднее Забайкальский краевой суд уменьшил первому срок заключения до 4,5 лет.

Как писал News.ru, ранее экспертам удалось восстановить стёртые видео с регистраторов надзирателей исправительной колонии №1 в Ярославской области. На записи можно наблюдать избиение заключённых дубинками, протаскивание их по коридорам, а также «класс воспитательной работы».

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