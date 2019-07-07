Небольшой, но достаточно неожиданный для июля снег прошёл в Нижнем Новгороде. Необычное для этого времени года явление озадачило горожан.
При этом температура воздуха держится в плюсовом диапазоне, поэтому снег был мокрым и на земле не задержался. Видео природного явления
Как следует из сводок
Это похолодание ощущают и столичный регион, и Санкт-Петербург, и Архангельская область. Холод и дожди мигрируют восточнее, к Нижегородской области и далее на Урал и в Сибирь.
В такие периоды температура в верхних слоях атмосферы, где образуются осадки, вполне может понижаться до значений, достаточных для образования снега. В большинстве случаев он достигает поверхности земли в виде пронизывающе холодного дождя. Однако при редких исключениях, которое и наблюдали жители Нижнего Новгорода, даже летом снег вполне реален.
В ближайшие дни в городе сохранится пасмурная погода, временами возможен дождь. Колебание температуры воздуха при этом будет оставаться значительным: днём она устремится к отметке в +20 градусов, а ночью может опускаться ниже +10. Некоторое потепление возможно лишь во второй половине июля.
Схожая погода, за исключением Черноземья и южных регионов, сохранится и на остальной части европейской территории страны. Как ранее писал News.ru, в Москву летнее тепло вернётся также лишь во второй половине месяца.