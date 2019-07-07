https://static.news.ru/photo/ebe1f1a2-a0bc-11e9-a56e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: W. Layer/blickwinkel/Global Look Press

Небольшой, но достаточно неожиданный для июля снег прошёл в Нижнем Новгороде. Необычное для этого времени года явление озадачило горожан.

При этом температура воздуха держится в плюсовом диапазоне, поэтому снег был мокрым и на земле не задержался. Видео природного явления появилось в социальных сетях . Его сняла одна из жительниц микрорайона Верхние Печёры.

Как следует из сводок прогноза погоды , летний снегопад связан с прохождением атлантического циклона, который накрыл регион своим холодным сектором. Затяжной фронт пониженного атмосферного давления, состоящий из череды заряженных осадками циклонов, заметно понизил температуру воздуха на основной части европейской территории страны.

Это похолодание ощущают и столичный регион, и Санкт-Петербург, и Архангельская область. Холод и дожди мигрируют восточнее, к Нижегородской области и далее на Урал и в Сибирь.

В такие периоды температура в верхних слоях атмосферы, где образуются осадки, вполне может понижаться до значений, достаточных для образования снега. В большинстве случаев он достигает поверхности земли в виде пронизывающе холодного дождя. Однако при редких исключениях, которое и наблюдали жители Нижнего Новгорода, даже летом снег вполне реален.

В ближайшие дни в городе сохранится пасмурная погода, временами возможен дождь. Колебание температуры воздуха при этом будет оставаться значительным: днём она устремится к отметке в +20 градусов, а ночью может опускаться ниже +10. Некоторое потепление возможно лишь во второй половине июля.

Схожая погода, за исключением Черноземья и южных регионов, сохранится и на остальной части европейской территории страны. Как ранее писал News.ru, в Москву летнее тепло вернётся также лишь во второй половине месяца.